Общество 18 сентября 2023, 11:08 Эксперт по финансам Кузнецова: чтобы сохранить деньги, нужно тратить меньше, чем вы зарабатываете

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Инвестор и эксперт по финансам Мария Кузнецова в разговоре с Пятым каналом дала советы россиянам, как сделать так, чтобы денег всегда хватало. По ее словам, нужно соблюдать одно простое правило: тратить меньше, чем вы зарабатываете.

Можно завести тетрадь с доходами и расходами и фиксировать суммы, на что вы должны потратиться в этом месяце.

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«В доходах важно фиксировать не только зарплату, но и процентные депозиты. Важно учитывать алименты, кешбэк и прочие источники дохода», — добавила Кузнецова.

В заключении финансист порекомендовала хранить деньги в акциях, облигациях или инвестировать в недвижимость.