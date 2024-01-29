Общество 29 января 2024, 10:59 Эксперт по фэншуй Скуратова: проблемы со светом в доме указывают на вступление хозяев в переходный период жизни

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Проблемы с электричеством в доме и постоянное перегорание лампочек сигнализирует о том, что в скором времени жильцы вступят в переходный период своей жизни. Об этом сообщила эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, свет в доме воплощает личную энергию хозяев. Частые перегрузки электросети указывают на то, что человек слишком много работает и уделяет мало времени отдыху.

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Беспорядок в доме говорит о серьезных нерешенных проблемах и отсутствии в жизни жильцов какого-либо контроля. Кроме того, хаос используется как повод не приглашать никого к себе в дом, отметила Скуратова.