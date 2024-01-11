Общество 11 января 2024, 13:33 Эксперт по фэншуй Скуратова: герань и денежное дерево приносят в дом благополучие

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Эксперт по фэншуй и астролог Елена Скуратова перечислила растения, которые приносят благополучие в дом. Об этом сообщила «Москва 24».

По словам специалиста, защищает хозяев жилища от всех бед комнатная герань. Она обладает мощной энергетикой и снижает уровень стресса, отметила Скуратова.

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Она также посоветовала приобрести денежное дерево (толстянку). Этот суккулент издавна считается символом процветания и богатства.