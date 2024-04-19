Общество 19 апреля 2024, 10:43 Эксперт по фэншуй Скуратова: ароматы базилика и сосны притягивают деньги в дом

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Ароматы розмарина, корицы, сандала и ванили притягивают деньги в дом. Об этом рассказала эксперт по фэншуй и бацзы Елена Скуратова в беседе с «Москвой 24».

Кроме того, помогает в финансовых делах и запах базилика, добавила специалист. По ее словам, ноты розы выведут бизнес на новый уровень.

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Также способствует накоплению материальных богатств аромат сосны. Он помогает принимать важные решения и избавляет от сомнений, добавило радио «Комсомольская правда».