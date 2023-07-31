Общество 31 июля 2023, 10:55 Эксперт по фэншуй Николаева: комнату для девочек лучше всего обустроить в северном секторе квартиры

Читать 360tv в

Расположение детской комнаты в доме напрямую влияет на состояние здоровья ребенка и его успехи в школе. Об этом рассказала эксперт по фэншуй, астролог Ольга Николаева в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, комнату для девочки лучше всего обустроить в северном или северо-западном секторе квартиры — в таком случае ребенок вырастет любознательной личностью. Комната для мальчика должна находиться в восточной или юго-восточной части дома, где преобладает энергия Ян.

Реклама

Николаева отметила, что в детских пространствах также очень важно отделять друг от друга игровую и спальную зоны с помощью ширм и стеллажей.