Общество 07 марта 2024, 11:58 Эксперт по фэншуй Мельникова посоветовала вешать зеркала в северной части комнаты

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Правильное расположение зеркал поможет улучшить в доме энергию. Их лучше всего вешать в северной части квартиры, сообщила эксперт по фэншуй и учению васту Евгения Мельникова в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, это позволит привлечь в дом поток позитивной энергии, которая будет благоприятно влиять на все сферы жизни. Также зеркала в северной части помогут предотвратить проблемы с деньгами в семье.

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При этом Мельникова посоветовала не делать зеркальными потолки. Это серьезно нарушит баланс энергий, добавила она.