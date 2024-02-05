Общество 05 февраля 2024, 13:13 Эксперт по фэншуй Мельникова: неправильно расположенная дверь в квартире негативно влияет на финансы жильцов

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Входная дверь, расположенная в неподходящем секторе квартиры, может привести к финансовым проблемам даже при условии больших зарплат у жильцов. Об этом сообщила эксперт по фэншуй Евгения Мельникова в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, в квартирах на первом, шестом, одиннадцатом этажах деньги будут «утекать» через дверь в северо-восточном или юго-западом секторе. На финансовое благополучие жильцов на втором, седьмом, двенадцатом этажах негативно влияет входная дверь в северной части квартиры.

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В таких случаях исправить ситуацию и предотвратить проблемы с деньгами можно, если не хранить сбережения дома и не пользоваться кредитными картами, отметила Мельникова.