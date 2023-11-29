Общество 29 ноября 2023, 11:58 Эксперт по фэншуй Истомина посоветовала отказаться от установки дома двухъярусных кроватей

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В квартире не стоит устанавливать двухъярусные кровати, иначе человек будет чувствовать внутреннее давление. Об этом сообщила эксперт по фэншуй Мария Истомина в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, до спящего на верхнем ярусе человека не будет доходить положительная энергия Ци, это может негативно отразиться на его самочувствии. При этом тот, кто ляжет спать внизу, будет ощущать на себе некое давление.

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Также на спящего не должны быть направлены большие острые углы мебели и статуэтки, добавила Истомина.