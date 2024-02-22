Общество 22 февраля 2024, 12:49 Эксперт по фэншуй Богданова назвала юго- и северо-восток направлениями бога богатства в 2024 году

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Решить все финансовые проблемы и улучшить денежное состояние можно с учетом энергии направлений бога богатства. В 2024 году ими являются юго- и северо-восток, сообщила эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, если хочется увеличить поток клиентов, то стоит сесть лицом на северо- или юго-восток и приступить к активной работе. На важные деловые встречи лучше всего приходить заранее, чтобы сесть лицом к этим секторам в помещении.

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«Поэтому, когда мы просим о повышении зарплаты, ищем финансовую помощь, ведем любые переговоры, касающиеся денег, инвестируем или покупаем дорогие вещи, совершаем поездки по работе, желательно располагаться лицом к одному из этих направлений», — отметила Богданова.