Общество 18 марта 2024, 14:42 Эксперт по этикету Свежакова: разговор по видеосвязи в общественном месте допустим только в наушниках

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Если человек желает поговорить по видеосвязи в общественном месте, ему следует надеть наушники. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

По правилам этикета, нельзя нарушать покой и границы находящихся рядом людей. Также важно, чтобы другие люди во время видеозвонка не попадали в кадр. При этом Свежакова привела в пример случай, когда все же можно отойти от общепринятых правил.

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«Если, например, абитуриентка приехала поступать в Москву, ей звонят родители и она скажет: „Мама, я в столице“, и покажет, что действительно в городе, думаю, окружающие к этому отнесутся снисходительно», — сказала эксперт.