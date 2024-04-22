Общество 22 апреля 2024, 15:10 Эксперт по этикету Свежакова посоветовала не обсуждать здоровье и религию на публике

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Эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова перечислила запрещенные темы для разговора на публике. Так, она посоветовала не обсуждать свои проблемы со здоровьем, сообщила «Москва 24».

По ее словам, также не стоит затрагивать вопросы религии, например поздравлять незнакомца с соответствующим праздником. Вокруг могут находиться люди разного вероисповедания, напомнила специалист.

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Неприятную ситуацию способны спровоцировать беседы о политике, как современной, так и прошлых лет, добавила Свежакова.