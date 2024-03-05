05 марта 2024, 17:46
Эксперт по этикету Свежакова посоветовала не нарезать еду на множество мелких кусков
По столовому этикету не принято нарезать все содержимое тарелки на множество разных кусков. Об этом рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова в беседе с «Москвой 24».
По ее словам, необходимо отрезать небольшой кусочек, который поместится в рот, затем наколоть его на вилку и съесть. Таким образом в тарелке остается аккуратный вид до последнего момента. Кроме того, за столом не стоит пользоваться зубочистками.
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«Зубочисткой прилюдно мы не пользуемся. Если возникла такая необходимость, нужно выйти из-за стола и наедине с собой сделать все процедуры», — отметила Свежакова.
Еда
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