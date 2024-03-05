Общество 05 марта 2024, 17:46 Эксперт по этикету Свежакова посоветовала не нарезать еду на множество мелких кусков

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По столовому этикету не принято нарезать все содержимое тарелки на множество разных кусков. Об этом рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, необходимо отрезать небольшой кусочек, который поместится в рот, затем наколоть его на вилку и съесть. Таким образом в тарелке остается аккуратный вид до последнего момента. Кроме того, за столом не стоит пользоваться зубочистками.

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«Зубочисткой прилюдно мы не пользуемся. Если возникла такая необходимость, нужно выйти из-за стола и наедине с собой сделать все процедуры», — отметила Свежакова.