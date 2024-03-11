Общество 11 марта 2024, 13:56 Эксперт по этикету Свежакова посоветовала не делать акцент на половой принадлежности в деловом общении

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Эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова перечислила правила, которых стоит придерживаться во время делового общения. Слова специалиста опубликовала «Москва 24».

Так, она посоветовала не делать акцент на половой принадлежности.

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«Все мы сотрудники, специалисты, профессионалы. Поэтому, когда начинают целовать руки партнерам-женщинам, коллегам-женщинам, — это совершенно неуместно», — отметила Свежакова.

Эксперт обратила внимание и на распространенную ошибку, связанную с рукопожатием. Его должен инициировать тот, кто старше по статусу.