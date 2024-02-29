Общество 29 февраля 2024, 16:23 Эксперт по этикету Свежакова: не стоит громко выражать эмоции по телефону в общественном транспорте

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Эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова объяснила, как правильно вести беседу по мобильному телефону в общественном транспорте. Слова специалиста опубликовала «Москва 24».

Свежакова посоветовала отказаться от обсуждения интимных вопросов. Так, разговоры о результатах анализов могут поставить в неловкое положение других пассажиров, добавило радио «КП».

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Кроме того, не стоит слишком громко и ярко выражать свои эмоции. Таким образом человек вторгается в личное пространство окружающих, отметила эксперт.