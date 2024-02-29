29 февраля 2024, 12:05
Эксперт по этикету Рогова призвала мужчин не дарить женщинам на 8 Марта цветы в полиэтиленовой обертке
Эксперт по этикету Алевтина Рогова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» призвала мужчин не дарить на 8 Марта женщинам цветы в полиэтиленовой обертке треугольной формы. Также не стоит выбирать «слишком дорогие» цветочные композиции.
«Не следует дарить слишком дорогие букеты даже в государственные структуры, потому что это будет не совсем приличный подарок, его могут даже не принять», — сказала она.
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Букет должен быть свежим, а упаковка не должна быть красивее, чем сами цветы.
8 Марта
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