Общество 22 апреля 2024, 15:27 Эксперт по этикету Рогова: не стоит переходить на «ты» при общении с незнакомцами

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Обращение на улице к незнакомцам в любом случае будет считать вторжением в личное пространство. Во время диалога не стоит переходить на «ты», сообщила эксперт по этикету Алевтина Рогова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Обращение на „ты“ или „вы“ помогает установить статус взаимоотношений. Учитываются и степень родства, и возраст. Это не считается устаревшим», — подчеркнула она.

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Рогова отметила, что в люди в России повально перешли ко всем на «ты» на фоне глобализации. Не стоит забывать уважительно относиться друг к другу, добавила она.