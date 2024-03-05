Общество 05 марта 2024, 11:54 Эксперт по этикету Рогова назвала крепкий алкоголь и часы плохими подарками на 8 Марта

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Выбрать подарок на 8 Марта может быть непростой задачей, особенно, если речь идет не о близком человеке. Рекомендации по поиску презента для коллег и руководителей дала радиостанции «Говорит Москва» эксперт по этикету Алевтина Рогова.

По ее словам, лучше остановить свой выбор на сертификатах в парфюмерный магазин или билетах на концерт или спектакль. Причем последних должно быть два. Подходящим подарком будут и сладости, конфеты или печенье. Но важно, чтобы они были свежими.

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«Слабоалкогольные напитки можно подарить: шампанское, вино приятное, но никогда не дарят дамам крепкий алкоголь. Также не принято дарить часы», — подчеркнула эксперт.

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