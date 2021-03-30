Эксперт по этикету рассказал, что нельзя делать при общении в Сети

Эксперт по этикету и деловому протоколу Татьяна Баранова рассказала, что неприлично делать при общении в Сети, сообщило РИА ФАН.

В период пандемии люди стали чаще общаться в онлайн-формате не только с друзьями, но и с коллегами. Нередко различные рабочие конференции проводят по видеосвязи. Баранова посоветовала не ходить по комнате при включенной камере.

«При видеозвонке рекомендуется смотреть непосредственно в камеру, чтобы у собеседников создавалось ощущение „прямого“ взгляда в глаза», — отметила специалист.

Как она пояснила, инициатору видеоконференций необходимо следить за чувством меры и не собирать участников по любому поводу. По словам эксперта, многие вопросы можно решить в переписке. Помимо прочего, рабочие группы стоит использовать только для обсуждения заданной темы. Неуместно переходить на личные сообщения и отвлекать собеседников своими историями и шутками.