Общество 31 января 2024, 16:03 Эксперт по этикету Рахмангулова: женщинам не стоит настаивать на оплате счета в ресторане

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Женщинам стоит воздержаться от комментариев относительно цен и настойчивости в участии в оплате счета в ресторане. Об этом сообщила эксперт по деловому и светскому этикету Анна Рахмангулова в беседе с Life.

По ее словам, при желании девушка может предложить оплатить чаевые, так же не настаивая. По этикету на романтическом свидании счет принято подавать мужчине, однако на всякий случай женщинам следует иметь при себе достаточное количество денег.

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«Дурным тоном со стороны мужчины будет озвучить счет даме, демонстративно отсчитать деньги или комментировать высокую стоимость блюд», — отметила Рахмангулова.