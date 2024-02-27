Общество 27 февраля 2024, 18:39 Эксперт по этикету Рагга: в министерствах и официальных учреждениях стоит обращаться к людям на «вы»

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Выбирать обращение на «вы» или на «ты» стоит исходя из контекста. Так, к людям в министерствах и официальных учреждениях лучше обращаться на «вы», сообщил эксперт по речевому этикету Тимур Рагга в беседе с Life.

По его словам, в этом случае мы обращаемся не к человеку, а к определенной роли, которую он выполняет сейчас. Этого правила необходимо придерживаться, даже если собеседник гораздо младше. Говорить «ты» лучше при готовности сблизиться с человеком.

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«Поэтому „ты“ или „вы“ — это всегда игра, в которую мы играем с обществом, в которое попадаем. И у каждой отдельной ситуации своя норма», — отметил Рагга.