Эксперт по этикету порекомендовала украсить стол к Новому году с помощью еловых веток

Эксперт по современному этикету Татьяна Баранова рассказала, как украсить новогодний стол оригинально и недорого. По ее словам, сервировка, как правило, проводится по стандартам, а вот украшения можно добавлять на свой вкус. Об этом сообщило РИА «Новости».

Правила этикета гласят, что ножи необходимо расположить справа от тарелки, а вилки — слева. Однако повторять ресторанную сервировку в домашней обстановке совсем не обязательно.

«Дома необязательно повторять ресторанную сервировку: например, использование подстановочных тарелок не принципиально, хоть и добавляет определенной торжественности и статуса застолью», — процитировало ИА Nation News слова Барановой.

В качестве украшения на столы можно разложить тканевые салфетки, использовать цветную скатерть с учетом цвета посуды и дополнить все это елочными шарами, ветками и новогодними фигурками.