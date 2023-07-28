Общество 28 июля 2023, 16:27 Эксперт по этикету Николаева посоветовала не есть на рабочем месте

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Если человек работает с клиентами, то ни в коем случае не нужно обедать в помещении, куда они приходят. Об радиостанции «Говорит Москва» рассказала педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

По ее словам, посетители не должны ощущать запах еды. Это уменьшает ценность сотрудника и подрывает доверие.

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Еще один важный момент — отказаться от одноразовых стаканчиков. Из-за них создается впечатление, что человек на месте временно, а значит, он не очень надежный.

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