Общество 22 февраля 2024, 18:45 Эксперт по этикету Комкина: 23 Февраля — повод выразить внимание мужчине, даже если он не служил в армии

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Преподаватель по этикету, президент клуба «Первая леди» Анна Комкина в беседе с изданием Life заявила, что 23 Февраля давно перестал быть обычным праздником защитника Отечества. Сейчас — это больше повод уделить внимание своему мужчине.

Эксперт считает, что в этот день поздравления актуальны даже для подростков. Мужчины привыкли, что в 23 Февраля в качестве подарков они получают носки или пену для бритья, однако можно попробовать их удивить новыми впечатлениями.

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«Правила этикета предостерегают от выбора в качестве презента предметов личной гигиены, например шампуней, дезодорантов, гелей для душа, а также слишком дорогих предметов», — добавила Комкина.