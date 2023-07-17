Общество 17 июля 2023, 16:29 Эксперт по этикету Холгова рассказала, что в переписке не стоит использовать эмодзи с жестами и обезьянками

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Эмодзи так плотно вошли в жизнь людей, что пробрались уже даже в околоделовые переписки, но не все из них стоит использовать в общении. Об этом «Абзацу» рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова.

По ее словам, эмодзи, имитирующие жесты, могут иметь разное значение у представителей некоторых культур и национальностей. Поэтому их лучше избегать. Также не стоит использовать знак сложенных ладоней. Потому что умолять кого-то — это неприличная форма общения.

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Наконец, Альбина Холгова призвала воздержаться от обезьяних мордочек в переписках. При деловом общении эмодзи лучше вообще не использовать, максимум — ограничиться стандартной улыбкой.

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