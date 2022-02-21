Эксперт по этикету Холгова предложила идеи подарков коллегам на 23 Февраля

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова рассказала об идеях подарков, которые можно преподнести коллегам в День защитника Отечества. Об этом написал Life.

По словам специалиста, в этикете существует целый перечень подарков, идеи из которого подходят абсолютно всем мужчинам. Например, на 23 Февраля коллеге смело можно преподнести книгу, ювелирные украшения — запонки или зажим для галстука, либо красиво оформленные сладости. Также можно приложить к покупке шампанское.

«Здесь уже вмешивается наша российская национальная особенность. Если в Европе дарить вино и крепкий алкоголь нельзя, — это приравнивается к батону колбасы, пакету с продуктами, это неприлично, только шампанское — то в нашей стране, в том числе к крепкому алкоголю, относятся благосклонно», — пояснила эксперт.

Хорошие канцелярские принадлежности или флешка также понравятся коллеге-мужчине. Вот только дарить ежедневник эксперт по этикету не советует, поскольку им ответственный сотрудник должен был обзавестись еще в январе или даже раньше.

В запрещенный список специалист также включила парфюм, дезодоранты, одежду, галстуки.