Общество 01 апреля 2024, 17:31 Эксперт по этикету Холгова посоветовала не разыгрывать коллег на 1 апреля

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Людям, которые любят разыгрывать окружающих на 1 апреля, стоит быть тактичнее и не шутить над коллегами. Об этом «Абзацу» рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Она посоветовала оставить в покое закомплексованных и тяжелых в общении людей. Плохая мишень для розыгрыша — человек, переживший горе. Если хочется пошутить, лучше делать это с друзьями.

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«Хорошая шутка — это когда весело всем. С коллегами тоже нужно быть аккуратными. Оригинально подшутить можно лишь над теми, с кем дружеские отношения», — отметила эксперт.

Оа добавила, что, если розыгрыш кого-то обидел, нужно обязательно извиниться.

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