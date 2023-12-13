Общество 13 декабря 2023, 12:44 Эксперт по этикету Холгова: коллегам лучше дарить подарки, связанные с профессиональной деятельностью

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Председатель Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала, что хороший новогодний подарок для коллег способен улучшить настроение в офисе и в целом взаимоотношения в коллективе. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Коллеге отлично подойдет подарок, связанный с профессиональной деятельностью.

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«Красивый ежедневник с ручкой, выполненные в необычном дизайне, — вполне неплохой выбор. Ароматные напитки — чай или кофе — тоже вполне порадуют вашего коллегу», — сообщила эксперт.

Чтобы понять, чем именно увлекается ваш коллега, можно промониторить его соцсети или понаблюдать за ним в офисе. Хорошими считаются презенты, связанные с новогодней тематикой.