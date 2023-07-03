Общество 03 июля 2023, 21:20 Эксперт по этикету Баранова посоветовала дарить врачам книги, а не алкоголь

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Алкоголь в качестве подарка подойдет только в том случае, если человек является ценителем напитка, поэтому лучше делать выбор в пользу более интеллектуальных презентов. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала эксперт по этикету Татьяна Баранова.

Она заявила, что очень многие медики не любят получать алкоголь. В качестве благодарности для всего персонала подойдет сладкий презент. Если же подарок личный, то лучше купить книгу.

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«Они, правда, ценят какую-то хорошую литературу. И, может быть, им было бы что-то приятно вот получить из этой области, да. Там исторические очерки, возможно, какие-то», — сказала эксперт.

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