Общество 21 декабря 2023, 18:15 Эксперт по электронным коммуникациям Гребенников: в России существует альтернатива «Википедии»

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Организацию, которая занимается поддержкой «Википедии», ликвидируют в России. В связи с этим директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников рассказал об отечественной альтернативе проекта, сообщил сайт Pravda.Ru.

Речь идет о сервисе «Рувики», который существует уже год. Однако и другие компании тоже стремятся создавать свои аналоги за счет государственной поддержки, отметил эксперт. По его мнению, властям необходимо сконцентрироваться на ряде определенных проектов, чтобы избежать путаницы.

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Гребенников добавил, что «Википедия» — коммерческая структура. Она не уйдет с рынка.