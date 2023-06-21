Общество 21 июня 2023, 15:16 Эксперт по допобразованию Васина посоветовала отучать подростка от вредных привычек новым хобби

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Если подросток попался на курении или употреблении алкоголя, то крайне важно правильно на это реагировать. Об этом ИА RuNews24.ru рассказала лавный методист департамента дополнительного образования SportZania Полина Васина.

Она подчеркнула, что нужно разобраться, в чем причина пристрастия. Это может быть стресс или желание показаться лучше и взрослее.

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«В таком случае необходимо объяснить, что „взрослость“ — это не только вредные привычки, но и ответственность, в том числе и за свою жизнь. Можно поручать ребенку важные дела и т. д.», — подчеркнула Полина Васина.

Но не стоит реагировать агрессивно и ругаться, в противном случае, это вызовет лишь ответную реакцию. Лучше отвлечь подростка новым хобби.

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