Общество 27 декабря 2023, 14:09 Эксперт по домоводству Рубенкова: лимонный сок поможет избавиться от рыбного запаха на руках

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После приготовления новогодних блюд с рыбой на руках и рабочих поверхностях остается неприятный запах. Избавиться от него поможет лимонный сок, сообщила эксперт по домоводству Марина Рубенкова, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, для этого нужно выжать немного сока на руки и тщательно его втереть, после чего промыть руки теплой водой. Также справиться с рыбным запахом поможет уксус, который обладает антисептическими свойствами.

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Кроме того, эффективным средством является сода. Ее необходимо смешать с небольшим количеством воды, чтобы она стала по консистенции как паста, после чего нанести на руки, отметила Рубенкова.