Общество 10 июля 2023, 17:11 Эксперт по детсткому развитию Пугачев напомнил о важности разговоров о любви и семье

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С ребенком обязательно нужно разговаривать о семье и любви, потому что это помогает в развитии и формировании нужных связей. Об этом RuNews24.ru рассказал гендиректор группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania Игорь Пугачев.

По его словам, разговоры учат ребенка более открытому выражению чувств и эмоций. А также помогают в будущем строить здоровые отношения в своей семье. Таким образом крайне важно объяснять чаду, что заложено в понятия верности и любви.

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«Открытые разговоры способствуют развитию эмоционального интеллекта и укреплению семейных ценностей. Они также помогают укрепить связи между членами семьи и создать особые моменты, которые запомнятся на всю жизнь», — подытожил собеседник.

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