19 февраля 2024, 11:47
Эксперт по детским товарам Ветров предложил ввести в форму российских школьников аналог пионерского галстука
По мнению председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова, в российских школах к форме учеников нужно добавить аналог пионерского галстука. Об этом сообщил RT.
Ветров заявил, что положительно оценивает возвращение школьной формы. Однако считает, что ее нужно дополнять важными и символическими элементами.
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«Прошу вас оценить возможность возвращения в обиход российских школьников аналога пионерского галстука, который стал бы обязательным униформенным атрибутом», — написал Михаил Ветров министру просвещения России Сергею Кравцову.
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