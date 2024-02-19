Общество 19 февраля 2024, 11:47 Эксперт по детским товарам Ветров предложил ввести в форму российских школьников аналог пионерского галстука

Читать 360tv в

По мнению председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова, в российских школах к форме учеников нужно добавить аналог пионерского галстука. Об этом сообщил RT.

Ветров заявил, что положительно оценивает возвращение школьной формы. Однако считает, что ее нужно дополнять важными и символическими элементами.

Реклама

«Прошу вас оценить возможность возвращения в обиход российских школьников аналога пионерского галстука, который стал бы обязательным униформенным атрибутом», — написал Михаил Ветров министру просвещения России Сергею Кравцову.

Авторы: