Общество 13 марта 2024, 12:18 Эксперт по детским товарам Ветров предложил проводить для молодежи лекции по управлению самокатами

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По мнению председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова, для российской молодежи нужно организовать серию коротких лекций о безопасном управлении электросамокатами. Об этом он рассказа RT.

Эксперт написал соответствующее письмо министру просвещения России Сергею Кравцову. В нем говорится, что с приходом весны в крупных городах снова заработают прокаты электросамокатов. Чаще всего этими услугами пользуются школьники, подростки и студенты, которые не всегда внимательно относятся к безопасности дорожного движения. В результате — высокий травматизм и даже летальные исходы.

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«Прошу вас рассмотреть возможность организации коротких просветительских лекций-семинаров в учебных заведениях Российской Федерации с привлечением сотрудников дорожной полиции об основах правил дорожного движения, уважительного использования электросамокатов и иных СИМ, а также о способах безаварийного вождения таких устройств», — написал Ветров.

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