Общество 18 декабря 2023, 14:02 Эксперт по чистоте Гершензон: одержимость уборкой может сигнализировать о неврозе

Читать 360tv в

Маниакальная любовь к наведению порядка может свидетельствовать о серьезных проблемах с ментальным здоровьем. Как распознать невроз за бытовыми делами, рассказала эксперт по чистоте и основатель бутика клининга Елена Гершензон в беседе с сайтом «Страсти».

По словам эксперта, поводом для беспокойства является отсутствие возможности самостоятельно контролировать желание убирать все вокруг. Кроме того, к признакам соответствующей одержимости относятся непрекращающийся процесс уборки и наличие определенного алгоритма расстановки вещей.

Реклама

Гершензон пояснила, что причинами такого состояния могут стать стресс и отсутствие внутреннего порядка, добавил сайт «Дни.ру».