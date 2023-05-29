Общество 29 мая 2023, 16:56 Эксперт по бытовой технике Метко сообщил, что в России хорошие кондиционеры можно купить за 15-20 тыс рублей

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Найти качественный кондиционер в России сейчас можно за 15-20 тысяч рублей. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru сообщил эксперт в области бытовой техники Валерий Метко.

Несмотря на наличие японских и китайских производителей на российском рынке, граждане все чаще отдают предпочтение китайским кондиционерам. Их низкая цена, по словам эксперта, не говорит о плохом качестве.

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«Большинство россиян может смело покупать китайскую технику, тем более что, как правило, все корейские и японские бренды изготавливаются в Китае. Сейчас за 15–20 тысяч можно найти приличный кондиционер китайского бренда», — заключил Метко.