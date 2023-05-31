31 мая 2023, 12:43
Эксперт по бытовой технике Метко рассказал, где найти хорошего мастера по установке кондиционеров
Эксперт по кондиционерам Метко: стоит действовать по принципу сарафанного радио
Эксперт по кондиционерам Валерий Метко в разговоре с изданием NEWS.ru порекомендовал пользоваться принципом сарафанного радио при поиске хорошего мастера по установке кондиционера. При этом он добавил, что можно самому посмотреть ролики в Сети.
Таким образом, по словам эксперта, можно проконтролировать работу мастера, если вам попался дилетант.
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«Перед тем как приглашать монтажника, обязательно посмотрите в интернете ролики, как правильно устанавливать кондиционер, потому что [на рынке] куча дилетантов, которые хотят заработать, а потом люди жалуются, что заплатили много денег и ничего не работает», — сообщил Метко.
Хороший мастер обычно берет за установку кондиционера от семи до 12 тысяч рублей, резюмировал эксперт.
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