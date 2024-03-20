Общество 20 марта 2024, 11:54 Эксперт по бухгалтерии Моргунова: в этом году россияне могут рассчитывать на стандартные и социальные налоговые вычеты

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Сооснователь онлайн-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова в беседе с изданием Life перечислила налоговые вычеты, которые ждут россиян в 2024 году.

Как пояснила эксперт, в этом году граждане могут рассчитывать на стандартные налоговые вычеты, социальные, имущественные, профессиональные и инвестиционные. Например, стандартные отличаются от прочих по НДФЛ. Налогоплательщику не надо выполнять какие-то особые действия и доказывать расходы.

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Граждане, которые имеют звание Героя СССР или РФ, орден Славы трех степеней, а также участники ВОВ, инвалиды I и II группы, жители блокадного Ленинграда, доноры костного мозга и другие категории должны получать по 500 рублей в месяц. Инвалидам войн, гражданам, которые пострадали во время аварий на Чернобыльской АЭС и «Маяке» в 1957 году должны начислять по три тысячи рублей в месяц, добавила Моргунова.