30 марта 2023, 18:22
Эксперт по безопасности Власов рассказал, каких слов избегать при разговоре с мошенниками
При разговоре с мошенниками нужно избегать трех слов, которые аферисты смогут использовать в своих целях: «да», «нет» и «я». Об этом Lenta.ru рассказал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.
По его словам, мошенники могут записать ответы. А потом использовать их в своих целях, например, взяв на человека кредит.
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«Представим, вам звонит робот и задает вопросы, предполагающие ответы с использованием слов „да“, „нет“ и „я“ — эти голосовые данные предоставлять нельзя», — отметил Александр Власов.
Он также добавил, что не стоит грубить мошенникам и вообще продолжать с ними разговор. Потому что они могут в ответ натравить на человека коллекторов или терроризировать жертву другими способами.
Мошенничество
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