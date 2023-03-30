Общество 30 марта 2023, 18:22 Эксперт по безопасности Власов рассказал, каких слов избегать при разговоре с мошенниками

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При разговоре с мошенниками нужно избегать трех слов, которые аферисты смогут использовать в своих целях: «да», «нет» и «я». Об этом Lenta.ru рассказал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

По его словам, мошенники могут записать ответы. А потом использовать их в своих целях, например, взяв на человека кредит.

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«Представим, вам звонит робот и задает вопросы, предполагающие ответы с использованием слов „да“, „нет“ и „я“ — эти голосовые данные предоставлять нельзя», — отметил Александр Власов.

Он также добавил, что не стоит грубить мошенникам и вообще продолжать с ними разговор. Потому что они могут в ответ натравить на человека коллекторов или терроризировать жертву другими способами.

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