Общество 29 января 2024, 15:39 Эксперт по безопасности Власов посоветовал не размещать в соцсетях откровенные фото и геолокацию

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Эксперт в области безопасности Александр Власов в беседе с изданием «Москва 24» посоветовал не размещать в социальных сетях провокационные фотографии, а также не раскрывать информацию о своих перемещениях.

Все дело в том, что потенциальный работодатель может отсматривать соцсети.

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«Если вы делаете что-то неприличное, это может оттолкнуть его», — добавил эксперт.

Также не стоит размещать информацию, в какой финансовой организации вы получаете обслуживание. Вам могут позвонить мошенники и выдать большое количество информации, что у вас есть вклад в этом банке, сказал Власов.