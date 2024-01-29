29 января 2024, 15:39
Эксперт по безопасности Власов посоветовал не размещать в соцсетях откровенные фото и геолокацию
Эксперт в области безопасности Александр Власов в беседе с изданием «Москва 24» посоветовал не размещать в социальных сетях провокационные фотографии, а также не раскрывать информацию о своих перемещениях.
Все дело в том, что потенциальный работодатель может отсматривать соцсети.
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«Если вы делаете что-то неприличное, это может оттолкнуть его», — добавил эксперт.
Также не стоит размещать информацию, в какой финансовой организации вы получаете обслуживание. Вам могут позвонить мошенники и выдать большое количество информации, что у вас есть вклад в этом банке, сказал Власов.
Соцсети
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