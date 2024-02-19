Общество 19 февраля 2024, 16:02 Эксперт по безопасности Власов порекомендовал пользователям смартфонов не подключаться к сомнительным Wi-Fi-сетям

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Чтобы избежать заражения смартфона вирусами, главное правило — не подключаться к сомнительным Wi-Fi-сетям и не переходить по неизвестным ссылкам. Об этом изданию «Москва 24» сообщил эксперт в области безопасности Александр Власов.

По его словам, пользователя должен насторожить бесплатный Wi-Fi, который навязчиво предлагают в незнакомом месте.

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«Если подключаетесь к каким-то государственным типа беспроводного интернета в транспорте, вряд ли что-то подцепите. Но если вы сидите в непонятном месте и вам предлагают бесплатный Wi-Fi, просто подумайте, так ли он нужен», — сказал он.

Мошенники, заполучив личные данные пользователя, могут начать распространять сообщения с просьбой отправить им деньги.