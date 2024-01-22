Общество 22 января 2024, 18:08 Эксперт по безопасности Власов назвал излишним заклеивать камеры на смартфоне или ноутбуке против мошенников

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Эксперт в области безопасности Александр Власов в беседе с изданием «Москва 24» рассказал, что мысли людей о слежке через камеры ноутбуков и смартфонов чаще всего являются надуманными.

По его словам, никакие злоумышленники не будет тратить деньги, чтобы следить за вами, если только вы не являетесь важным политиком.

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«Никто не будет тратить деньги на то, чтобы за вами следить, прослушивать ваши телефоны, если вы, конечно, не Ангела Меркель или не Макрон», — сказал он.

Власов добавил, что людям, опасающимся за свою безопасность, лучше думать о том, как не попасться на удочку телефонных мошенников.