Общество 08 декабря 2023, 13:47 Эксперт по безопасности Власов: мошенники часто создают поддельные сайты перед Новым годом

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В преддверии Нового года активизируются мошенники, которые создают поддельные сайты с каталогом подарков. Об этом сообщил эксперт в области безопасности Александр Власов в беседе с «Москвой 24».

Стать жертвой злоумышленников могут люди с желанием побыстрее и подешевле купить подарки для близких. Мошенники уже запустили массовые рассылки с выгодными предложениями купить гаджеты, одежду и другие товары.

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Они меняют одну букву в адресе ссылки (по сравнению с оригинальным сайтом производителя или дистрибьютора), такие порталы внешне похожи на официальные, добавил Власов.