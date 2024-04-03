03 апреля 2024, 11:30
Эксперт по безопасности Власов: аферисты стали использовать тему теракта для обмана россиян
Мошенники начали использовать тему теракта, который произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл», для обмана граждан РФ. Об этом рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов в беседе с Lenta.ru.
Так, злоумышленники распространяют сведения о сборе средств якобы для пострадавших при нападении.
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«Уже, по разным оценкам, от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов рублей они у россиян, пользуясь таким глобальным сочувствием к этой катастрофе, собрали», — отметил специалист.
По его словам, еще один способ аферистов — проверка номера мобильного телефона от «правоохранителя».
Мошенничество
Теракт в «Крокусе»
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