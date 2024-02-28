Общество 28 февраля 2024, 18:35 Эксперт по безопасности Царев рассказал о мошенниках, представляющихся строителями

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В России набирает популярность новая схема мошенничества, когда аферисты создают фирмы-однодневки по оказанию строительных услуг. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава компании из сферы информационной безопасности RTM Group Евгений Царев.

Он объяснил, что мошенники связываются с заказчиком и даже заключают с ним договор, чтобы усыпить бдительность. Однако потом просят предоплату, после получения которой и пропадают.

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Как добавил сайт KP.RU, стоит насторожиться, если предоплату нужно перевести физическому лицу. Кроме того, не стоит выбирать предложения с ценами ниже рыночных.

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