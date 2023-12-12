Общество 12 декабря 2023, 12:48 Эксперт по безопасности Сергеев предостерег от заморозки интернета на время отпуска

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Многие провайдеры предлагают услугу заморозки интернета и отключения роутера на время отпуска, но это может быть небезопасно. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий инженер компании по предоставлению услуг, связанных с облачными хранилищами, CorpSoft24 Михаил Сергеев.

Он объяснил, что роутеры часто отключают, потому что опасаются короткого замыкания. Но вероятность, что оно случится, очень мала. В то время как есть более серьезные риски — привлечь воров. Как добавили «Известия», недобросовестные сотрудники компании-провайдера могут навести на квартиру преступников.

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«Так как в квартире долгое время никого не будет, то ее можно неспешно обокрасть. Также выключенный роутер может сигнализировать о том, что там никто не живет или уехал в отпуск, так что будьте осторожны», — подчеркнул эксперт.

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