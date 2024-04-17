Общество 17 апреля 2024, 11:03 Эксперт по безопасности Ромачев: банковские услуги подорожают из-за роста расходов на ИБ

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Российские банки увеличат расходы на информационную безопасность (ИБ). Это приведет к подорожанию услуг для клиентов, сообщил глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, отечественная банковская система вряд ли выйдет на новый уровень защиты, поскольку слабым звеном в ней всегда будет человек.

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Ромачев отметил, что погоня за всевозможными обновлениями программного обеспечения может длиться бесконечно, количество киберрисков продолжит расти. Здесь необходим рациональный комплексный подход, который обеспечит безопасность клиентов, добавил он.