Общество 31 мая 2023, 18:03 Эксперт по безопасности Приорова объяснила как действовать, если на розетку попала вода Эксперт по безопасности Приорова: залитый водой сетевой фильтр нужно отключить от розетки

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Эксперт по безопасности Елена Приорова в разговоре с изданием NEWS.ru дала советы россиянам, как действовать, если на розетку попала вода. Как отметила специалист, ни в коем случае нельзя разбирать «пилот» без подготовки.

В первую очередь следует отключить от розетки залитый водой сетевой фильтр, а затем его высушить и отнести к мастеру.

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«Если вас залили соседи сверху и в розетку попала вода, немедленно отключите электропитание. Это обезопасит от удара электрическим током всех, кто находится в помещении», — добавила Приорова.

В том случае, если вода из розетки попала на пол, необходимо увести в другое помещение маленьких детей и животных. Для получения травмы напряжения в сети в 220 вольт вполне достаточно, заключила эксперт.