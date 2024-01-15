Общество 15 января 2024, 17:01 Эксперт по безопасности Малышенко призвал надевать обувь с глубоким протектором, чтобы не падать на обледеневшей дороге

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Преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко в беседе с изданием Life дал советы россиянам, как правильно подготовиться к прогулкам по городу во время обледенения дорог.

По его словам, первым делом следует выбрать обувь с нескользкой толстой подошвой и глубоким протектором. Она обеспечит хорошее сцепление с поверхностью. Кроме того, нужно стараться ходить спокойно, избегая резких движений.

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«Пользуйтесь всеми возможностями для страховки, которые предоставляет окружающая среда: держитесь за перила, поручни, стены. Если возможно, используйте трость (палки для спортивной ходьбы)», — добавил Малышенко.