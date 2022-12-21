Общество 21 декабря 2022, 05:31 Эксперт по безопасности Лебедев рассказал, как не попасть на фишинговые сайты банков

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Эксперт в области информационной безопасности Анатолий Лебедев рассказал, как отличить фишинговые сайты банков от настоящих. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

Специалист пояснил, что для этого нужно проверить адресную строку. Там обязательно найдется отличие от оригинальной ссылки, уточнил сайт kp.ru.

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«Человеку необходимо внимательно прочитать название сайта. Полностью скопировать адрес настоящего сайта никому не удается. Как правило, можно отличить», — заключил Лебедев.

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